Велосипедист угодил в реанимацию из-за халатности дорожников Ростова

Никак не обозначенный и не огороженный провал дороги в Ростове чуть не привёл к гибели велосипедиста. Мужчина спускался к каменке со стороны СЖМ и не заметил яму. Въехав в неожиданное препятствие велосипедист не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине мусоровоз.

Мужчину экстренно госпитализировали, сейчас он находится в реанимации БСМП. Ему удалили селезенку, пол кишечника, также у пострадавшего разрыв печени и два открытых перелома.

Активисты из паблика ВелоРостов ищут очевидцев произошедшего и намерены подать иск сотрудникам дорожных служб.