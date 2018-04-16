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Велосипедист угодил в реанимацию из-за халатности дорожников Ростова
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Велосипедист угодил в реанимацию из-за халатности дорожников Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Никак не обозначенный и не огороженный провал дороги в Ростове чуть не привёл к гибели велосипедиста. Мужчина спускался к каменке со стороны СЖМ и не заметил яму. Въехав в неожиданное препятствие велосипедист не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине мусоровоз.
Мужчину экстренно госпитализировали, сейчас он находится в реанимации БСМП. Ему удалили селезенку, пол кишечника, также у пострадавшего разрыв печени и два открытых перелома.
Активисты из паблика ВелоРостов ищут очевидцев произошедшего и намерены подать иск сотрудникам дорожных служб.
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