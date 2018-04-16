Женщина, сбившая ребенка в Балашихе, попросила об отсрочке приговора

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Женщина, признанная виновной по делу о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб семилетний мальчик, просит об отсрочке приговора, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова

"В Железнодорожный суд Московской области поступило ходатайство Ольги Алисовой об отсрочке исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", — сказала Осипова.

Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит это ходатайство 18 апреля.

В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Ольги Алисовой, получившей три года колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе.

В апреле прошлого года Алисова за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала «скорую».

Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.