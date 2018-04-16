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Женщина, сбившая ребенка в Балашихе, попросила об отсрочке приговора
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Женщина, сбившая ребенка в Балашихе, попросила об отсрочке приговора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Женщина, признанная виновной по делу о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб семилетний мальчик, просит об отсрочке приговора, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
"В Железнодорожный суд Московской области поступило ходатайство Ольги Алисовой об отсрочке исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", — сказала Осипова.
Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит это ходатайство 18 апреля.
В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Ольги Алисовой, получившей три года колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе.
В апреле прошлого года Алисова за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала «скорую».
Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.
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