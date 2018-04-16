В Кирово-Чепецке приставы забрали «Лексус» у родственников осужденного бизнесмена

Лексус » стоимостью 3,5 млн принадлежал коммерческой организации, но фактически находился в пользовании ее руководителя.

Мужчину осудили за мошенничество в сфере финансов. Автомобиль остался у его гражданской жены и знакомых, которые периодически ездили на «Лексусе» по городу и за пределы региона.

В 2016 году один из тех, кто управлял автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, превысив скорость на междугородной трассе.

Руководство коммерческой организации обратилось в МО МВД РФ «Кирово-Чепецкий» с целью розыска и возврата автомобиля в собственность. Полиция разыскала иномарку, с «Лексуса» были сняты номерные знаки, определено место хранения и назначен ответственный хранитель.

Добровольно расстаться с автомобилем сожительница бизнесмена не захотела. Организация-владелец подала в суд исковое заявление об истребовании не принадлежащего женщине автомобиля.

В заседании суда ответчица отказалась добровольно передать автомобиль представителям организации-владельца. Судом было вынесено соответствующее решение, которое в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве исполнил судебный пристав-исполнитель Кирово-Чепецкого межрайонного отдела судебных приставов.

Фото — r43.fssprus.ru