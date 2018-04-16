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В Кирово-Чепецке приставы забрали «Лексус» у родственников осужденного бизнесмена
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В Кирово-Чепецке приставы забрали «Лексус» у родственников осужденного бизнесмена 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
«Лексус» стоимостью 3,5 млн принадлежал коммерческой организации, но фактически находился в пользовании ее руководителя.
Мужчину осудили за мошенничество в сфере финансов. Автомобиль остался у его гражданской жены и знакомых, которые периодически ездили на «Лексусе» по городу и за пределы региона.
В 2016 году один из тех, кто управлял автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, превысив скорость на междугородной трассе.
Руководство коммерческой организации обратилось в МО МВД РФ «Кирово-Чепецкий» с целью розыска и возврата автомобиля в собственность. Полиция разыскала иномарку, с «Лексуса» были сняты номерные знаки, определено место хранения и назначен ответственный хранитель.
Добровольно расстаться с автомобилем сожительница бизнесмена не захотела. Организация-владелец подала в суд исковое заявление об истребовании не принадлежащего женщине автомобиля.
В заседании суда ответчица отказалась добровольно передать автомобиль представителям организации-владельца. Судом было вынесено соответствующее решение, которое в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве исполнил судебный пристав-исполнитель Кирово-Чепецкого межрайонного отдела судебных приставов.
Фото — r43.fssprus.ru
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