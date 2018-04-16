«Лада-Гранта» врезалась в сломанную «Газель» в Приокском районе: три человека ранены

Три человека получили ранения разной степени тяжести в ДТП, которое случилось в минувшую субботу, 14 апреля, в Приокском районе. Автомобиль «Лада-Гранта» врезался в неисправную «Газель», стоящую на проезжей части. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 19.40. По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, в результате чего протаранил «Газель». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет пять лет.

В аварии пострадали оба водителя и 19-летняя пассажирка легкового автомобиля. Девушка госпитализирована с сотрясением мозга. Водитель «Лады-Гранты» также находится в больнице. Он получил аналогичную травму и перелом. 64-летний водитель «Газели» отделался ушибами и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Напомним, пьяный водитель на «Шевроле-Ниве» опрокинулся в кювет в Богородском районе.