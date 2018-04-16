Ещё
Пешеход-нарушитель чудом пережил встречу с грузовиком в Тамбовской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пешеход-нарушитель чудом пережил встречу с грузовиком в Тамбовской области 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пешеход уцелел в дорожно-транспортном происшествии, предположительно произошедшем 14 апреля на территории Тамбовской области.
Женщина попыталась успеть пересечь проезжую часть по регулируемому переходу. В тот момент, когда она выскочила на дорогу, зажегся зеленый сигнал светофора для автомобилей.
Стоявший первым грузовик начал движение и буквально подмял под себя пешехода, чудом оказавшегося между колес «Урала» и многотонная машина проехала над женщиной, после чего она самостоятельно поднялась на ноги и продолжила движение.
Водитель грузовика, ненадолго притормозивший в десятке метров от места ДТП, также покинул место аварии.
Вести.Ru: последние новости
Военнослужащие потеряли танк Т-72 на дороге в Хабаровском крае В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали Опубликовано видео машин, полыхающих после ночного ДТП в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia17
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать133
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Новинка от Skoda засветилась до премьеры
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение