Пешеход-нарушитель чудом пережил встречу с грузовиком в Тамбовской области

Пешеход уцелел в дорожно-транспортном происшествии, предположительно произошедшем 14 апреля на территории Тамбовской области.

Женщина попыталась успеть пересечь проезжую часть по регулируемому переходу. В тот момент, когда она выскочила на дорогу, зажегся зеленый сигнал светофора для автомобилей.

Стоявший первым грузовик начал движение и буквально подмял под себя пешехода, чудом оказавшегося между колес «Урала» и многотонная машина проехала над женщиной, после чего она самостоятельно поднялась на ноги и продолжила движение.

Водитель грузовика, ненадолго притормозивший в десятке метров от места ДТП, также покинул место аварии.