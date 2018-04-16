Первые троллейбусы без кондукторов появились в Рязани

В минувшие выходные на рязанских дорогах появились троллейбусы без кондукторов, сообщили RZN.AIF.RU в городской администрации. Пока в экспериментальном режиме работали только два троллейбуса — №№4 и 6.

Зайти в общественный транспорт можно было только через переднюю дверь и расплатиться за дорогу сразу у водителя.

По данным мэрии, эксперимент будет проводиться по выходным и праздничным дням в течение месяца. Результаты покажут, стоит ли такой способ оплаты за проезд внедрять и на других троллейбусах в обычные дни.