Группа Volkswagen увеличила продажи в марте на 5,3%

Группа Volkswagen увеличила продажи новых легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов в мире в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года на 5,3%, до 1,043 млн штук, сообщила группа.

Продажи в первом квартале 2018 года возросли на 7,4%, до 2,68 млн штук. Более половины поставок пришлось на рынки Европы, включая 329,8 тыс. проданных автомобилей в Германии (рост на 3%) и 46,1 тыс. штук в России (+22,2%). Группа также реализовала более 1 млн автомобилей в первом квартале в Китае, 221 тыс. штук в США и 128,7 тыс. в Южной Америке.

Группа в январе-марте 2018 года продала, в том числе, более 1,5 млн легковых автомобилей Volkswagen, 463,8 тыс. Audi , 316,7 тыс. Skoda , 139,2 тыс. Seat