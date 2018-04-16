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Группа Volkswagen увеличила продажи в марте на 5,3%
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Группа Volkswagen увеличила продажи в марте на 5,3% 

Rambler News Service 1 час назад
Группа Volkswagen увеличила продажи новых легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов в мире в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года на 5,3%, до 1,043 млн штук, сообщила группа.
Продажи в первом квартале 2018 года возросли на 7,4%, до 2,68 млн штук. Более половины поставок пришлось на рынки Европы, включая 329,8 тыс. проданных автомобилей в Германии (рост на 3%) и 46,1 тыс. штук в России (+22,2%). Группа также реализовала более 1 млн автомобилей в первом квартале в Китае, 221 тыс. штук в США и 128,7 тыс. в Южной Америке.
Группа в январе-марте 2018 года продала, в том числе, более 1,5 млн легковых автомобилей Volkswagen, 463,8 тыс. Audi, 316,7 тыс. Skoda, 139,2 тыс. Seat.
Группа VW учитывает в продажах технику под марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Man и Scania.
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