Сбившая «пьяного мальчика» может выйти на свободу

Она обратилась в Железнодорожный городской суд Московской области с просьбой оставить ее на свободе до достижения ее 10-летней дочери 14-летнего возраста. Как сообщает «Газета.ru», адвокат Алисовой полагает, что судья пойдет ей навстречу.

Напомним, Ольга Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Женщина ранее уже просила судью отменить приговор или дать ей отсрочку, чтобы воспитывать дочь. Однако Мособлсуд оставил вынесенный приговор в силе.

В настоящее время 10-летнюю девочку воспитывает сестра Алисовой, оформившая над ребенком опекунство. Отец ребенка отбывает срок за участие в похищении человека.