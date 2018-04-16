Сбившая «пьяного мальчика» может выйти на свободу 

Она обратилась в Железнодорожный городской суд Московской области с просьбой оставить ее на свободе до достижения ее 10-летней дочери 14-летнего возраста. Как сообщает «Газета.ru», адвокат Алисовой полагает, что судья пойдет ей навстречу.
Напомним, Ольга Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Женщина ранее уже просила судью отменить приговор или дать ей отсрочку, чтобы воспитывать дочь. Однако Мособлсуд оставил вынесенный приговор в силе.
В настоящее время 10-летнюю девочку воспитывает сестра Алисовой, оформившая над ребенком опекунство. Отец ребенка отбывает срок за участие в похищении человека.
Что касается родителей Алеши Шимко, то отец погибшего под колесами Hyundai Solaris мальчика настаивает, чтобы Алисова осталась в колонии. Он направил ходатайства об отказе в удовлетворении просьбы женщины в Железнодорожный районный суд и Мособлсуд и напомним, что она так и не признала свою вину целиком, называя произошедшее «несчастным случаем».
Фото: РИА «Новости» / Виталий Белоусов