Ещё
Два автомобиля столкнулись на Ново-Сормовском кладбище
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два автомобиля столкнулись на Ново-Сормовском кладбище 

В городе N 51 минуту назад
Фото: В городе N
Авария с участием двух автомобилей произошла на Ново-Сормовском кладбище в минувшую субботу, 14 апреля. Около девяти утра на его территории столкнулись «Лада-Калина» и «Рено». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, аварию спровоцировал 35-летний водитель отечественного автомобиля. При проезде нерегулируемого перекрестка он не предоставил преимущество в движении, в результате чего врезался в иномарку. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет три года.
В аварии пострадал пассажир 57-летний «Лады-Калины». Он получил многочисленные ушибы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили мужчину домой, госпитализация ему не потребовалась.
Напомним, десятилетняя девочка пострадала в аварии в Краснобаковском районе.
В городе N: последние новости
На Сормовском повороте запретят стоянку Автомобилистка врезалась в дерево в Приокском районе Мост через Кудьму в Кстовском районе откроют 26 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia17
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать133
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Новинка от Skoda засветилась до премьеры
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение