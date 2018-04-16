Два автомобиля столкнулись на Ново-Сормовском кладбище

Авария с участием двух автомобилей произошла на Ново-Сормовском кладбище в минувшую субботу, 14 апреля. Около девяти утра на его территории столкнулись «Лада-Калина» и « Рено ». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 35-летний водитель отечественного автомобиля. При проезде нерегулируемого перекрестка он не предоставил преимущество в движении, в результате чего врезался в иномарку. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет три года.

В аварии пострадал пассажир 57-летний «Лады-Калины». Он получил многочисленные ушибы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили мужчину домой, госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, десятилетняя девочка пострадала в аварии в Краснобаковском районе.