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Пожилая женщина пострадала в результате столкновения двух иномарок на трассе в Ступине
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Пожилая женщина пострадала в результате столкновения двух иномарок на трассе в Ступине 

РИАМО 48 минут назад
Пожилая женщина пострадала в результате столкновения двух иномарок на 90-м километре трассы М-4 в Ступине, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
Вечером 15 апреля на 90-м километре трассы М-4 «Дон» 58-летний водитель автомобиля Toyota Verso совершил попутное столкновение с автомобилем Volvo.
«В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка Toyota, которая была госпитализирована в Ступинскую ЦРКБ с предварительным диагнозом «Подозрение на сотрясение головного мозга, рваная рана лба, подозрение на перелом правой плечевой кости»», — сказал источник в ЕДДС.
По сведениям агентства, сейчас ведется проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.
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