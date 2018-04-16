Пожилая женщина пострадала в результате столкновения двух иномарок на трассе в Ступине

Пожилая женщина пострадала в результате столкновения двух иномарок на 90-м километре трассы М-4 в Ступине, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Вечером 15 апреля на 90-м километре трассы М-4 «Дон» 58-летний водитель автомобиля Toyota Verso совершил попутное столкновение с автомобилем Volvo

«В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка Toyota, которая была госпитализирована в Ступинскую ЦРКБ с предварительным диагнозом «Подозрение на сотрясение головного мозга, рваная рана лба, подозрение на перелом правой плечевой кости»», — сказал источник в ЕДДС.

По сведениям агентства, сейчас ведется проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.