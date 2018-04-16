«Она не слышала сигнал поезда»: у станции Ягодная аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку

Утром в понедельник, 16 апреля, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Она попала под колёса электропоезда Самара — аэропорт Курумоч в районе станции Ягодная. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортногто прокурора Юлия Макова.

— Пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное тороможение и подавал сигналы повышенной громкости. Но женщина не отреагировала. Избежать столкновения было невозможно, — рассказала Юлия Макова.