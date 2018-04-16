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«Газпром подземремонт Уренгой» окажет необходимую помощь работникам, пострадавшим в ДТП
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«Газпром подземремонт Уренгой» окажет необходимую помощь работникам, пострадавшим в ДТП 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Предприятие «Газпром подземремонт Уренгой» окажет своим работникам, пострадавшим в ДТП на участке автодороги Новый Уренгой — поселок Ямбург, всю необходимую помощь.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказал начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации компании Вячеслав Калинин.
«Меры поддержки пострадавшим сейчас определяются, есть коллективный договор, кроме того, все они были застрахованы. Компания окажет всю необходимую помощь, будет и материальная помощь в зависимости от травмы, её размер определят позже. Если какие-то потребуются операции, то за счет предприятия они будут сделаны. Кому необходимо будет продолжить лечение, получат путевки и так далее», — рассказал Вячеслав Калинин.
По информации компании, в ДТП пострадали 16 человек, работающие вахтовым методом из разных регионов страны. Часть из них получили легкие травмы и были отпущены, тяжелые травмы у троих работников. В компании не смогли уточнить, сколько человек сейчас находятся в больнице. Наиболее полной информацией располагают следственные органы.
Представитель пресс-службы сообщил, что генеральный директор общества Антон Кузьмин находится сейчас в Новом Уренгое, где принимает участие в совещаниях и расследовании происшествия. На предприятии создали свою комиссию, которая проводит служебное расследование. Также следственные органы работают по установлению всех обстоятельств случившегося.
Напомним, 15 апреля на участке автодороги Новый Уренгой — поселок Ямбург произошло ДТП — лобовое столкновение автомобиля «Нефаз», в котором ехали работники «Газпром подземремонт Уренгой» и грузового автомобиля «МАЗ».
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