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Мужчина погиб под погрузчиком в Санкт‐Петербурге
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Мужчина погиб под погрузчиком в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 46 минут назад
Жителя Санкт‐Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 3. Мужчину придавило погрузчиком, сообщил сайт «Невские новости».
Пострадавшего 15 апреля госпитализировали в больницу после несчастного случая в  Санкт-Петербурге. Мужчина упал на погрузчик со второго этажа, когда хотел помочь друзьям. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, травмы живота, груди, переломы ребер, гематорокс и внутреннее кровотечение. Он находится в бессознательном состоянии.
Проводится расследование.
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