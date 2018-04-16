Мужчина погиб под погрузчиком в Санкт‐Петербурге

Жителя Санкт‐Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 3. Мужчину придавило погрузчиком, сообщил сайт «Невские новости».

Пострадавшего 15 апреля госпитализировали в больницу после несчастного случая в Санкт-Петербурге. Мужчина упал на погрузчик со второго этажа, когда хотел помочь друзьям. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, травмы живота, груди, переломы ребер, гематорокс и внутреннее кровотечение. Он находится в бессознательном состоянии.

Проводится расследование.