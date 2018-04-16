Авторазборки, часть 2: в Севастополе в ход пошли газ и арматура

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Разборки водителей на дорогах полуострова продолжаются — сегодня в соцсети попало видео очередной ссоры автомобилистов, на этот раз в Севастополе. Как сообщают очевидцы инцидента, машина Renault на средней скорости ехала по городу с прицепом, а за ней между тем следовал Ford , водитель которой неоднократно сигналил, видимо требуя двигаться быстрее или же освободить дорогу.

Видеорегистратор запечатлел момент, на котором водитель Forda резко обгоняет авто с прицепом, подрезает его и останавливается прямо на дороге. «Лихач» выходит из авто и подходит к оппоненту, с криками резко толкает его водительскую дверь, не давая второму автомобилисту даже покинуть машину.