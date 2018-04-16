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Машины пензенцев два дня будут проверять на наличие детских автокресех
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Машины пензенцев два дня будут проверять на наличие детских автокресех 

PNZdrive 43 минуты назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции объявили о проведении очередного профилактического рейда с 17 по 18 апреля. В этот раз автополицейские проверят, как пензенцы соблюдают правила перевозки детей-пассажиров.
«Специалисты Госавтоинспекции на территории Пензы будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Напоминаем, что в соответствии с правилам дорожного движения перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Дети от семи до 11 лет могут ездить на заднем сиденье автомобиля без кресла. В этом случае следует пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Использование детского автокресла на переднем сиденье — обязательно. Кроме того, изменения в правилах запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
«Нарушение указанных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3 000 рублей», — уточнили в управлении.
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