«Свалили на простого парня»: водитель из Башкирии, осужденный за ДТП в ХМАО, настаивает, что невиновен

Авария на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, которая произошла 4 декабря 2016 года, стала трагедией для всей страны. В ту зимнюю ночь в автобус с юными воспитанниками спортшколы одна за другой врезались две фуры, погибли 10 детей и двое взрослых, еще 16 ребят получили тяжелые травмы.

Большегрузами управляли жители Башкирии. По версии следствия, одна фура выехала на встречку, столкнулась с автобусом, от удара машину с детьми развернуло и отбросило под колеса другого грузовика. Водитель первого тягача отправился на шесть лет и девять месяцев за решетку. Да только сам мужчина с первого дня настаивает на своей невиновности.

Корреспондент Ufa1 встретился с супругой осужденного Ильсияр и его адвокатом Рустемом Мухаметзяновым, и узнал совершенно другую версию трагедии.

Видимость или завихрения

В тот день братья-дальнобойщики Раиль и его брат Вадим выполняли рейс по заказу нефтяной компании. Раиль ехал впереди на тягаче Volvo и вез негабаритный груз — огромный трактор, который выступал за края платформы. Следом на Scania, груженной нефтяными установками, ехал Вадим. Погода была ужасная — мороз -16, с обеда зарядил снег, да так и валил до самой полуночи.

— Позже на суде встал вопрос, имел ли Раиль право в таких погодных условиях ехать с негабаритным грузом. Но, по результатам экспертиз, видимость на дороге была достаточной для такого рейса. Тем не менее, обвинение заговорило о снежных завихрениях, которые появляются под колесами автомобилей, мол, из-за них Раиль не видел дорогу. Но это понятие совсем другое, из-за завихрений дальнобойщик не выйти в рейс не мог, — пояснил адвокат Рустем Мухаметзянов.

Выезд на встречку не доказан

Вопрос о правомерности перевозки негабаритного груза встал после того, как судья заключил — Раиль выехал на встречную полосу. А вот доказательства самого выезда вызывают немало сомнений.

— Незадолго до момента ДТП Раиль смотрел в зеркала заднего вида, и пытался разглядеть во тьме фуру брата: Вадим не отвечал по рации, — продолжает Рустем Мухаметзянов. — Из-за снежных завихрений фуру Scania не было видно, тогда Раиль перестроился влево, чтобы колеса встали на укатанную колею. Как только дальнобойщик убедился, что брат едет сзади и с ним все в порядке, он тут же перестроился на свою полосу. Маневр зафиксировал виорегистратор иномарки, которая двигалась следом за фурами.

Затем водитель легковушки обе фуры обогнал, и только после этого на кадрах видеосъемки появился автобус с детьми.

— Видео самого момента аварии нет. Поэтому обвинители сослались на кадры, сделанные до ДТП. Якобы, если он выехал на встречную полосу однажды, то мог выехать и во второй раз. Но это не прямое доказательство, — отметил адвокат.

Следы аварии смели снегоуборщики

По словам защитника Раиля, сделать вывод о трагедии по следам аварии эксперты не могли — почти сразу после ДТП по дороге прошли снегоуборщики.

— Две машины в обоих направлениях сгребли все улики — водители спецтехники подтвердили это в суде. Когда на место прибыли эксперты, что-то анализировать было уже нельзя, — продолжает Рустем Мухаметзянов.

Сразу после трагедии был сделан всего один снимок — место аварии сфотографировал очевидец. Но на техническую экспертизу, которой вот уже полтора года безуспешно добивается защитник, суд его почему-то не отправил.

— На снимке четко видны на снегу следы от спаренных колес. Такие есть у грузовика и автобуса. В самом центре снимка лежит деревянная доска с платформы большегруза. Она упала поверх следов скольжения шин. Отлететь от фуры и упасть на ее же следы обломок не мог. Выходит, что это именно автобус сместился на встречную полосу и левым боком зацепил бульдозер, который перевозил Раиль, — подводит итоги адвокат.

Отягчающее обстоятельство

По словам родных Раиля, решающим обстоятельством для суда стала информация о лишении водителя-дальнобойщика прав за пьяную езду. Но и здесь все не так однозначно.

По словам Ильсияр, жены осужденного водителя Volvo, мужчина стал жертвой путаницы: за полгода до трагической аварии супруги возвращались из гостей. За рулем легковушки была беременная Ильмира, подвыпивший муж сидел на пассажирском сиденье, сзади ехал трехлетний ребенок.

— Малыш заплакал, мне пришлось остановиться. В этот момент подъехали сотрудники ДПС , попросили мужа выйти из машины и задержали его, — рассказала женщина.

За нетрезвую езду Раиля лишили прав, но адвокат смог оспорить решение — доказательства того, что мужчина управлял автомобилем, инспекторы предоставить не смогли.

— Записи видеорегистратора у них не было, поэтому права у Раиля никто не забирал, — уточняет адвокат. — В рейс водитель уезжал без нарушений.

Через два дня после ДТП, 6 декабря, предполагаемого виновника арестовали — на время разбирательства. И только в марте следующего года состоялось очередное заседание по старому делу о нетрезвом вождении, на котором Раиля заочно все-таки лишили водительских прав.

Фактически по делу о смертельном ДТП проходят двое сотрудников ГИБДД. За то, что не внесли в базу информацию о лишении Раиля водительских прав, им грозит наказание.

Много нестыковок

По словам адвоката, есть в деле и другие нестыковки. Например, водителя автобуса, который вез детей, приговорили к одному году и пяти месяцам. С учетом того, что год и четыре месяца он провел в СИЗО , на свободу мужчина выйдет уже через месяц.

— И это при том, что в отношении него было возбуждено дело о нарушении ПДД — такое же, как и в отношении Раиля. Только приговора по нему так и не было, о нем просто забыли, — возмущается правозащитник.

Как говорит Мухаметзянов, показания свидетелей тоже разнятся: пассажирка автобуса утверждала, что видела фуру на встречке за 100 метров до аварии, водитель автобуса говорил, что и вовсе за 150. А водитель легковушки « Лада Ларгус », который ехал за автобусом с детьми, уверял, что стоп-сигналы у транспорта не загорались.

— Если все видели, что большегруз едет по встречке, почему водитель не притормозил и не попытался уйти от столкновения? Кроме того, в суде использовали показания того самого свидетеля из «Лады», который якобы видел большегруз на встречке. Хотя на заседании он несколько раз отказался от этих слов, потому что за огромным автобусом видеть грузовик просто не мог, — заключает адвокат.

«До сих пор ищем свидетелей аварии»

С супругой Раиль говорил по телефону через несколько часов после аварии. Он и подумать не мог, что за ДТП накажут его: изначально мужчина проходил как свидетель, а в итоге получил шесть лет и девять месяцев из семи возможных. Женщина убеждена, что виноватым Раиля делают из-за того, что трагедия резонансная.

— Просто нужно было найти виноватых. Вот и свалили все на простого башкирского парня, — плачет Ильмира.

Второго малыша женщина родила через два месяца после того, как мужа арестовали. С двумя маленькими детьми на руках она осталась одна. Но не теряет надежды, что мужа оправдают.

— Мы до сих пор ищем свидетелей аварии, может быть, есть и другие фотографии. Надеемся, что восторжествует справедливость, Раиля освободят, и наш годовалый малыш впервые увидит папу, — говорит Ильсияр.

Сейчас женщина вместе с адвокатом готовит апелляцию. Редакция Ufa1 следит за развитием событий.

Адвокат: новая версия ДТП в ХМАО