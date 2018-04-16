Автопробег «Взаимопомощь на дорогах» прошёл в Республике Хакасия 

Участниками мероприятия в Абакане стали более 40 водителей автомобилей и мотоциклов. Сотрудники ГИБДД поддержали инициативу общественной организации «Абакан Автоканал».
Автолюбители отмечают, что в пути могут возникнуть различные ситуации, требующие помощи посторонних лиц и в этот момент очень важно, чтобы люди, проезжающие мимо, не оставались равнодушными. Нередко именно вовремя подоспевшая помощь помогает избежать серьезных последствий не только в результате ДТП, но и при банальных поломках техники, к примеру, в мороз или других неблагоприятных погодных условиях.
Выстроившись в колонну на одной из парковок города, участники пробега проехали по центральным улицам Абакана, привлекая внимание сотен местных жителей.
Во главе колонны двигались байкеры, а замыкали ее автомобили ГИБДД и 192-й Военной автомобильной инспекции. Плакаты и флаги призывали водителей помогать друг другу на дороге.
Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Абакану Александр Лебедев отметил, что инициатива общественности в вопросах обеспечения безопасности на дорогах очень важна. К тому же автопробег позволил ещё раз напомнить местным жителям не только о взаимопомощи на дорогах, но и важности соблюдения Правил дорожного движения ради сохранения жизни и здоровья людей.