Автопробег «Взаимопомощь на дорогах» прошёл в Республике Хакасия

Участниками мероприятия в Абакане стали более 40 водителей автомобилей и мотоциклов. Сотрудники ГИБДД поддержали инициативу общественной организации «Абакан Автоканал».

Автолюбители отмечают, что в пути могут возникнуть различные ситуации, требующие помощи посторонних лиц и в этот момент очень важно, чтобы люди, проезжающие мимо, не оставались равнодушными. Нередко именно вовремя подоспевшая помощь помогает избежать серьезных последствий не только в результате ДТП, но и при банальных поломках техники, к примеру, в мороз или других неблагоприятных погодных условиях.

Выстроившись в колонну на одной из парковок города, участники пробега проехали по центральным улицам Абакана, привлекая внимание сотен местных жителей.

Во главе колонны двигались байкеры, а замыкали ее автомобили ГИБДД и 192-й Военной автомобильной инспекции. Плакаты и флаги призывали водителей помогать друг другу на дороге.