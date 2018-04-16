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От песка и пыли Рязань отчищают 11 спецмашин
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От песка и пыли Рязань отчищают 11 спецмашин 

АиФ Рязань 23 минуты назад
В Рязани после зимы переоборудовали комбинированные дорожные машины для подметания и помывки дорог от песка и пыли, сообщает пресс-служба горадминистрации. Всего на уборку и помывку дорог города от песка и грязи выехали 11 специализированных машин.
Отмечается, что в этом году автопарк Дирекции благоустройства пополнился пятью новыми комбинированными дорожными машинами. Зимой техника оборудована под обработку проезжей части противогололедным средством.
Сейчас дороги от песка и грязи отмывают в две смены — днем и ночью. Продолжится так до октября.
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