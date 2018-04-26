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Билеты на второй тестовый матч будут продавать в кассах «Волгоград Арены»
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Билеты на второй тестовый матч будут продавать в кассах «Волгоград Арены» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде «заморозили» продажу билетов на матч волгоградского «Ротора», который пройдет на новом стадионе в среду, 2 мая.
— Окончательное решение о загрузке «Волгоград Арены» на второй матч еще не принято, — прокомментировал пресс-атташе «Ротора». — Продажи откроются сразу после того, как клуб определится с числом болельщиков.
В фан-клубе волгоградской команды предполагают, что купить билет на второй тестовый матч волгоградцы смогут не раньше понедельника.
— Команда уехала на игру в Нижний Новгород, — рассказали в фан-клубе «Ротора». — Скорее всего, с количеством билетов руководство определится только после своего возвращения — 29 апреля. Мы слышали о том, что в начале недели все билеты на матч «Ротор-Волгоград» — «Крылья Советов» появятся в кассе стадиона. Многие болельщики успели купить свой пропуск еще до первого матча на «Волгоград Арене».
Тринадцать тысяч билетов на первый матч, продаваемые в электронном виде, разлетелись в один миг. За три дня до игры в кассах появились еще две тысячи пропусков, за которыми выстроились километровые очереди.
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