Билеты на второй тестовый матч будут продавать в кассах «Волгоград Арены»

В Волгограде «заморозили» продажу билетов на матч волгоградского «Ротора», который пройдет на новом стадионе в среду, 2 мая.

— Окончательное решение о загрузке «Волгоград Арены» на второй матч еще не принято, — прокомментировал пресс-атташе «Ротора». — Продажи откроются сразу после того, как клуб определится с числом болельщиков.

В фан-клубе волгоградской команды предполагают, что купить билет на второй тестовый матч волгоградцы смогут не раньше понедельника.

— Команда уехала на игру в Нижний Новгород, — рассказали в фан-клубе «Ротора». — Скорее всего, с количеством билетов руководство определится только после своего возвращения — 29 апреля. Мы слышали о том, что в начале недели все билеты на матч «Ротор-Волгоград» — «Крылья Советов» появятся в кассе стадиона. Многие болельщики успели купить свой пропуск еще до первого матча на «Волгоград Арене».

Тринадцать тысяч билетов на первый матч, продаваемые в электронном виде, разлетелись в один миг. За три дня до игры в кассах появились еще две тысячи пропусков, за которыми выстроились километровые очереди.