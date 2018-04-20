Болельщиков Волгограда встретят большими куклами перед первым матчем на новом стадионе

Сегодня в театре одного актёра прошла финальная репетиция аниматоров, которые будут поднимать настроение всем болельщикам «Волгоград Арены». Перед тестовым матчем каждый желающий сможет сделать фото на память со Спанч Бобом, золотым петушком, смешариком, улиткой и другими ростовыми куклами. К одному из самых долгожданных для футбольных фанатов событий этого года актёры активно готовятся. Побывать в шкуре ростовой куклы решили участники Волгоградского театра кукол и ансамбля «Улыбка».

— Мы будем встречать гостей перед входом в стадион, — рассказывает представитель агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Марина Пучкова. — С ростовыми куклами можно будет поиграть, потанцевать, сфотографироваться. Это будет однозначно очень весело и ярко. Они профессионалы своего дела.

Аниматоры утверждают, что ходить в ростовой кукле — работа не из лёгких. — Носить мягкие «доспехи» иногда приходится по несколько часов, — рассказывает студентка ВГИИКа Ангелина Ерёменко. — Нужно не просто ходить туда-сюда, а стараться двигаться, как твой персонаж, в которого ты перевоплотился. Важно чувствовать его габариты, а это не всегда просто. Но я уверена, что наша команда справится на все 100%. Будем особенно рады завтра повеселить детишек.

Весельем перед игрой у стадиона «Волгоград Арена» ростовые куклы ограничиваться не собираются. Свои выступления аниматоры планируют провести 2 и 9 мая в разных уголках города. Ну а завтра состоится долгожданный тестовый матч «Ротор — Волгоград» — «Луч— Энергия». Начало встречи в 17:00.