Где нельзя будет паковаться в Волгограде из-за первого тестового матча?

21 апреля на стадионе «Волгоград Арена» пройдет первый тестовый матч, на котором «Ротор» сразится с владивостокской командой «Луч-Энергия». В связи с этим в городе нельзя будет паковаться и на время останавливаться на следующих дорогах:

пр. Ленина в границах от улицы Кубинской до улицы Глазкова, ул. им. Маршала Крылова в границах от пр. Ленина до рокадной автодороги, по Нулевой продольной в границах от улицы им. Маршала Крылова до ул. им. Землянского.

Добавим, что в этот день улица Землянского станет пешеходной.