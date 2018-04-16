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Где нельзя будет паковаться в Волгограде из-за первого тестового матча?
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Где нельзя будет паковаться в Волгограде из-за первого тестового матча? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
21 апреля на стадионе «Волгоград Арена» пройдет первый тестовый матч, на котором «Ротор» сразится с владивостокской командой «Луч-Энергия». В связи с этим в городе нельзя будет паковаться и на время останавливаться на следующих дорогах:
пр. Ленина в границах от улицы Кубинской до улицы Глазкова, ул. им. Маршала Крылова в границах от пр. Ленина до рокадной автодороги, по Нулевой продольной в границах от улицы им. Маршала Крылова до ул. им. Землянского.
Добавим, что в этот день улица Землянского станет пешеходной.
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