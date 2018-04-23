Ещё
Глава оргкомитета ЧМ-2018 дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и в Саранске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава оргкомитета ЧМ-2018 дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и в Саранске 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и в Саранске, построенных к чемпионату мира по футболу.
«Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и больших озабоченностей не выявили», — цитирует Сорокина ТАСС.
Он также отметил, что зрители быстро покинули стадионы после окончания матчей.
«В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро — за 12 минут, несмотря на то, что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены. В Саранске тоже всё прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысяч зрителей. С запуском тоже никаких проблем не было, были лёгкие операционные моменты, но мы их поправим», — отметил Сорокин.
Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ввод в эксплуатацию стадиона чемпионата мира по футболу запланирован на 25 апреля.
RT на русском: последние новости
СМИ: На Новом Арбате в Москве произошёл провал грунта Два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области Пенсионеру из Владимирской области удалось снять с учёта сгоревший 15 лет назад BMW
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Почему до сих пор не закрыто дело «трезвого мальчика»
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение