«Ротор-Волгоград» возобновил продажу билетов на матч с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» возобновляет продажу билетов на матч с футбольным клубом «Крылья Советов», который пройдет в следующую среду, 2 мая, на «Волгоград Арене».

— Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» возобновляет продажу билетов на матч 36-го тура Первенства ФНЛ «Ротор» — «Крылья Советов», — рассказал пресс-секретарь клуба Аркадий Глазков. — Количество ограничено. Билеты будут продаваться на сайте kassir.ru с завтрашнего дня.

Сколько именно билетов продают на матч с «Крыльями» в Волгограде уточнить пока не удалось, официальной информации об этом нет и на сайте «Ротора». Тем не менее, уже известно, что количество болельщиков, которые смогут пройти на «Волгоград Арену» 2 мая, точно не должно быть меньше тех 19 тысяч, которые пристуствовали на стадионе 21 апреля во время первого тестового матча с клубом «Луч-Энергия».

К слову, 2 мая на стадион смогут пройти те жители Волгограда, которым 18 марта на выборах президента выдали соотстсвующие сертификаты. Новоиспеченным избирателям перед выборами обещали в возможность обменять сертфикаты на игры 21 апреля и 2 мая. В последний момент выяснилось, что получить билет в обмен на мартовский подарок можно тольк на матч «Ротора» с «Крыльями Советов».