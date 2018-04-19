В Волгоград приедут больше 30 тысяч английских фанатов

На волгоградские матчи чемпионата мира приедет больше тридцати тысяч английских болельщиков.

— Иностранцы заказали больше миллиона пропусков на стадионы по всей России — а это ни много ни мало 55% от всех билетов, — уточнили в аналитическом агентстве «ТурСтат». — Самые преданные любители футбола живут в Америке, Бразилии и Колумбии. Англичане успели купить больше тридцати тысяч билетов на все матчи, включая и волгоградскую игру 18 июня.

О том, как волгоградцы готовятся к приезду иностранных фанатов, читайте в нашем специальном материале.

Накануне в Детско-юношеском центре Волгограда открылся первый и единственный билетный центр. Купить пропуск на стадион прямо в кассе горожане смогут лишь с 1 мая.

Сегодня огромные очереди к билетной кассе у нового стадиона выстроились и за пропуском на тестовый матч на «Волгоград Арене». Волгоградцы, не успевшие оформить электронный заказ, не пожалели нескольких часов ради билета на матч волгоградского «Ротора» против команды «Луч — Энергия» из Владивостока.