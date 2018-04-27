Ещё
В Волгограде 2 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде 2 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме 

АиФ Волгоград 27 апреля 2018
Фото: АиФ Волгоград
2 мая, в день проведения на «Волгоград Арене» второго тестового матча, с 13:00 общественный транспорт начнет работать в особенном режиме.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 13:00 до 21:00 из-за того, что территория в радиусе 1,5 километра от стадиона станет пешеходной, изменятся схемы движения автобуса №95 и маршруток №3с и №36. Они будут объезжать участок Первой продольной по улицам 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской и далее курсировать по своему привычному маршруту.
Автобусный маршрут №95 будет обслуживаться 41 единицей техники, а №2 после окончания матча — с 19:00 — усилят 10 транспортными единицами.
Троллейбусы №9 и №12 будут ездить от Спартановки до нового разворотного кольца на площади Возрождения. Всего 2 мая на эти маршруты выйдет 40 троллейбусов с интервалом движения в три-четыре минуты. Троллейбус № 10а в этот день с 13:00 до 21:00 будет следовать по маршруту №10.
После 21:00 весь общественный транспорт начнет ездить по привычным маршрутам.
АиФ Волгоград: последние новости
В южных районах Волгограда обновят пешеходные переходы СК: Ребенок, выброшенный в мусоропровод в Волгограде, умер от удушения Под Волгоградом маршрутка врезалась в иномарку, пострадал один человек
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД67
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение