В Волгограде 21 апреля для болельщиков организуют развлекательную программу

Для болельщиков, которые придут 21 апреля на первый тестовый матч на «Волгоград Арене» организуют спортивно-развлекательную программу. В этот день «Ротор» сразится с Владивостокской командой «Луч-Энергия».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в 12:00 на дороге болельщиков, соединяющей ЦПКиО и площадку перед стадионом, заработает выставка мастеров изделий ручной работы. Кроме того, зрителей матча будут ждать здесь фуд-корт, ярмарочные домики и творческие коллективы, которые споют для них.

Непосредственно на территории «Волгоград Арены» для болельщиков в 15:00 организуют аквагрим, установят футбольные игровые автоматы, настольный лабиринт. Гостей также ожидают ростовые куклы, спортивные интерактивные зоны, а на первом этаже стадиона будут работать точки по продаже питания.