В Волгограде на майские праздники перекроют несколько улиц

В Волгограде 29 и 30 апреля, а также 1 мая на некоторых улицах города введут пешеходный режим.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 29 апреля до 17:00 30 апреля автомобилистам запретят ездить по улицам:

Набережной им. 62-ой Армии и Нулевой продольной от улицы Калинина до улицы маршала Крылова;

Комсомольской от Набережной 62-ой Армии до улицы Советской;Краснознаменской от улицы Советской до Набережной 62-ой Армии;Землянского от проспекта Ленина до Набережной им. 62-ой Армии;7-ой Гвардейской от Набережной им. 62-ой Армии до улицы Советской.

С 07:00 до 13:00 1 мая перекроют Первую продольную и от 7-ой Гвардейской до улицы Краснознаменской. Объехать можно будет через улицы Советскую, Чуйкова, Нулевую и Вторую продольные.

С 07:00 до 13:00 1 мая пешеходной сделают площадь Павших Борцов в границах, обозначенных улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, Первой продольной.