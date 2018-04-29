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В Волгограде на майские праздники перекроют несколько улиц
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В Волгограде на майские праздники перекроют несколько улиц 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде 29 и 30 апреля, а также 1 мая на некоторых улицах города введут пешеходный режим.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 29 апреля до 17:00 30 апреля автомобилистам запретят ездить по улицам:
Набережной им. 62-ой Армии и Нулевой продольной от улицы Калинина до улицы маршала Крылова;
Комсомольской от Набережной 62-ой Армии до улицы Советской;Краснознаменской от улицы Советской до Набережной 62-ой Армии;Землянского от проспекта Ленина до Набережной им. 62-ой Армии;7-ой Гвардейской от Набережной им. 62-ой Армии до улицы Советской.
С 07:00 до 13:00 1 мая перекроют Первую продольную и от 7-ой Гвардейской до улицы Краснознаменской. Объехать можно будет через улицы Советскую, Чуйкова, Нулевую и Вторую продольные.
С 07:00 до 13:00 1 мая пешеходной сделают площадь Павших Борцов в границах, обозначенных улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, Первой продольной.
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