В Волгограде официально открыли новый стадион

Ещё один современный стадион был открыт сегодня в России. В Волгограде на арене «Победа» в 17:00 по московскому времени начался матч ФНЛ между командами «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия». Символический первый удар по мячу сделал легендарный игрок «Ротора» Александр Никитин , передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров

На матче присутствует примерно 17 тысяч зрителей. Это максимальная квота для болельщиков на первую тестовую игру. Стоит отметить, что на входе на стадион удалось избежать очередей, зрители проходили на трибуны быстро и спокойно.

Для болельщиков на разных участках перед и около арены проводились праздничные мероприятия и конкурсы, а также были развёрнуты точки питания. А перед стартовым свистком зрители в едином порыве исполнили гимн Российской Федерации.