В Волгограде открыли новый стадион. «Ротор-Волгоград» победил «Луч Энергию»

Мечты сбываются. Волгоград очень долго ждал новую современную арену, и вот сегодня всё случилось. Пора и «Ротору» возродиться?

Вспоминая 90-е Совсем недавно российская провинция получила три современных стадиона. Болельщики в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону теперь могут гораздо большим комфортом наблюдать за родными клубами. Но, пожалуй, мало кто так сильно ждал новую современную арену как фанаты волгоградского «Ротора». Волгоград ждал новый стадион ещё в начале 2000-х, когда Россия планировала получить право на проведение Евро-2008. В городе даже начали активно демонтировать легендарный «Центральный стадион». Там полностью снесли значительную часть Западной трибуны, но Россия тогда не получила Евро, так что огромная дыра зияла на стадионе ещё долгие годы вплоть до того, как арену окончательно не снесли.

Что бы там ни говорили Дмитрий Губерниев Василий Уткин , Волгоград оставался футбольным городом даже в очень смутные времена, когда клуб переходил из рук в руки и болтался во второй лиге. Но даже тогда на стадион порой приходило по 15-20 тысяч зрителей. Не сказать, что эти смутные времена для «Ротора» остались позади. Команда завершила осеннюю часть чемпионата на последнем месте, но после зимней паузы под руководством Сергея Павлова набрала неплохой ход и в случае успешного исхода противостояния с «Лучом» покинула бы зону вылета. Болельщики, которые помнят «Ротор» ещё топ-клубом России в 90-х, команду, которая била « Манчестер Юнайтед » в еврокубках, очень хотели увидеть свет в конце туннеля. Новый стадион, безусловно, должен был стать этим лучом надежды.

Организация на уровне

При проведении матча-открытия «Волгоград Арены» важно было не только порадовать местных болельщиков новым стадионом, но и максимально протестировать все моменты, касающиеся безопасности и организации. Все мы помним жуткую давку в «Лужниках», когда, безусловно, наикрутейшую арену открывали матчем между сборными России и Аргентины. Тогда зрителей держали час на трибунах после финального свистка, а потом ещё 40 минут надо было потратить, чтобы покинуть пределы спортивного комплекса. И удовольствия после игры Месси и компании значительно поубавилось.

Понятно, что в Волгограде зрителей было меньше и справиться с людским потоком было проще. Город на Волге в любом случае уверенно прошёл первый тест. На входе на стадион не было никаких очередей, а уж о давке и говорить не приходилось. Многочисленные волонтёры с радостью направляли зрителей на нужные им сектора и подробно рассказывали, где и что находится. Перед и около арены народ развлекали различными мероприятиями и конкурсами, в парке «Баку» организовали дорогу болельщиков и точки питания. Очень хочется верить, что подобное внимательное отношение к зрителю сохранится и в дальнейшем и не останется разовой акцией. Это всё в очередной раз доказывает, что и в России умеют всё делать так, как надо, когда захотят. А хотеть надо всегда. Волгограду предстоит ещё проделать немало работы по благоустройству территории рядом со стадионом, закончить работу в двух парках в непосредственной близости от арены. Большинство из этого планируют сдать к 9 мая, когда в городе состоится финал Кубка России.

«Ротор» уничтожил «Луч»

Волгоградцам необходимо было побеждать в этой встрече. «Луч», измусоленный скандалом между Александром Григоряном , фанатами и петухом, являлся прямым конкурентом подопечных Павлова в борьбе за выживание. Перед стартовым свистком болельщики «Ротора» так круто исполнили гимн России, что мурашки пробежали абсолютно у всех, присутствовавших на матче. После такого хозяева просто не имели права сыграть плохо. И уже в первом тайме «Ротор» забил два классных гола усилиями Хызыра Аппаева и Мухаммада Султонова , а сразу после перерыва Владислав Сысуев подкараулил отскок после подачи углового. Тот же Аппаев должен был делать счёт 4:0, но не попал в пустые ворота, уже уложив на газон вратаря гостей Егора Шамова

В середине второго тайма Андрей Мязин всё-таки отыграл один мяч, но это нисколько не испортило праздник «Ротору» и его многочисленным фанатам. Тем более, что вскоре хозяева восстановили преимущество в три гола. Отличился Андрея Горбанец , успевший на добивание после удара Михаила Вотинова. Оба игрока вышли на замену. До финального свистка гости сумели забить ещё один мяч, но это абсолютно ни на что не повлияло. Таким образом, «Ротор» сделал важный шаг вперёд, покинув зону вылета, но всё в любом случае будет решаться в самой концовке сезона. Очень не хотелось бы, чтобы этот красавец-стадион в следующем году принимал матчи ПФЛ. Такие болельщики как в Волгограде явно заслуживают большего.

«На «Волгоград Арене» надо играть в большой и настоящий футбол»

Главный тренер волгоградцев Сергей Павлов на послематчевой пресс-конференции признался, что очень хочет подарить местным болельщикам большой футбол. Под этим, очевидно, подразумевается выход в Премьер-Лигу, но при этом наставник «Ротор» отметил, что прекрасно понимает, что действовать необходимо шаг за шагом. В первую очередь, надо остаться в ФНЛ в этом году, а потом двигаться уже от этого. К счастью, по словам Павлова, планы тренерского штаба совпадают с планами руководства клуба, желающего вернуть Волгоград в элиту российского футбола.

«Поддержка была просто фантастической. При таких болельщиках плохо сыграть было просто нельзя. Что касается игры, то нам есть над чем работать. Не имеем права пропускать такие голы в контратаках, которые пропустили сегодня. Но мы чувствовали единение всего города, болельщиков, игроков, руководства. Новый стадион прекрасен. Мне есть с чем сравнивать, в том числе и с заграничными аренами. На такой арене надо играть в большой и настоящий футбол. Мы хотим к этом постепенно подойти. К счастью, наши планы в этом смысле сходятся с планами руководства».