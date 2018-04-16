Водителям запретят 21 апреля останавливаться возле «Волгоград Арены»

В Волгограде в предстоящую субботу, 21 апреля, на стадионе «Волгоград Арена» состоится первый футбольный матч с участием команд «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия». На время подготовки к игре и во время нее волгоградцам запретят останавливаться на машинах возле стадиона.

По данным администрации Волгограда, в день, когда состоится первый тестовый матч, для удобства волгоградцев организуют бесплатные парковки.

— Бесплатные парковки будут работать 21 апреля возле торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл» и около Дворца спорта, — сообщает пресс-служба мэрии. — На время проведения матча с 14:00 до 22:00 движение транспорта мимо стадиона будет осуществляться без остановок.

​Шесть часов волгоградские водители не смогут остановиться на проспекте Ленина в границах от улицы Кубинской до улицы Глазкова, на улице Маршала Крылова в пределах от проспекта Ленина до рокадной дороги, а также по рокадной от Маршала Крылова и Землянского.

— Движение городского транспорта в этот день будет осуществляться по обычному расписанию, — говорят в городской администрации. — Автобусы и троллейбусы доставят зрителей к «Волгоград Арене» до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры трамвая в этот день смогут высадиться на остановке «Европа Сити Молл».

Горожанам и гостям Волгограда, которым придется высаживаться на «Бакинской» и «Дворце спорта», путь к новому стадиону укажут пешеходные знаки.

Улица Землянского 21 апреля станет пешеходной. После матча общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. В этот день на маршруты дополнительно выпустят 30 трамваев, 30 автобусов и 20 троллейбусов.