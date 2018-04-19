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Волгоградцы выстроились в очередь за билетами на новый стадион
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Волгоградцы выстроились в очередь за билетами на новый стадион 

v1.ru 5 часов назад
Фото: v1.ru
На стадионе «Волгоград Арена» открылась касса с билетами на матч волгоградского «Ротора» против команды «Луч-Энергия» из Владивостока.
— Сначала купить пропуск на стадион можно было лишь в электронном виде, — рассказывает модератор единого фан-портала «Ротор Волгоград» Андрей Павлов. — 13 тысяч билетов разлетелись в один миг. Опоздавшие болельщики попросили добавить билетов на тестовый матч волгоградской команды.
Поклонникам футбола выделили дополнительные 2 тысячи «талонов» на трибуну за воротами. Купить билет на «Волгоград Арену» горожанам предлагают по весьма демократичной цене — за 100 и 200 рублей.
— На первом матче организаторы решили не задействовать стадион по максимуму, — добавляет Андрей Павлов. — На игру против «Крыльев Советов», который пройдет на стадионе 2 мая, пригласят 25 тысяч зрителей. А уже на Кубок России новый стадион планируют заполнить полностью.
Продажи билетов пройдут сегодня с 16:00 до 19:00. По словам волгоградских болельщиков, очереди перед кассой на «Волгоград Арене» выстроились задолго до назначенного времени.
В субботу, 21 апреля, волгоградский «Ротор» сыграет с командой «Луч-Энергия» на новом стадионе. Футбольным болельщикам пообещали не только насыщенную интерактивную программу, но и хорошие угощения. Проголодавшихся горожан накормят шашлыками и напоят чаем из русского самовара.
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