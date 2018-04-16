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Два молодых человека попали в больницу после распыления газового баллончика
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Два молодых человека попали в больницу после распыления газового баллончика 

360tv.ru 28 минут назад
Поход в бар закончился для двух москвичей госпитализацией в больницу. Рано утром 15 апреля в полицию обратился 21‐летний молодой человек. Он рассказал, что ему и его другу брызнули в глаза из баллончика. Об этом в «360» сообщил источник в экстренных службах.
Мужчин госпитализировали в больницу. У одного пострадавшего диагностировали контузию глаза и гематому век. Также медики обнаружили у парня ссадину на нижнем веке правого глаза. Другой молодой человек получил ожог кожи лица первой степени. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Причины произошедшего выясняются.
Капитан полиции был избит в московском трамвае вечером 15 апреля. Молодой человек, который вошел за сотрудником правоохранительных органов в транспорт, начал оскорблять полицейского. Тот был вынужден задержать 25-летнего парня. В итоге последний ударил стража порядка по лицу. В итоге дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, а пострадавший капитан был госпитализирован для осмотра в больницу.
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