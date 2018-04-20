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Иномарка сбила пенсионерку в Сормовском районе
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Иномарка сбила пенсионерку в Сормовском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Водитель автомобиля «Рено» сбил пенсионерку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Сормовском районе. 72-летнюю женщину пришлось госпитализировать, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент произошел в 13.10 на улице Планировочной. За рулем иномарки находился 42-летний мужчина с 18-летним водительским стажем.
Пожилая женщина, попавшая под колеса, получила закрытый перелом. В настоящий момент она находится в больнице под наблюдением врачей.
Напомним, маршрутка № 90 сбила женщину в Автозаводском районе.
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 Ещё 2 источника 
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