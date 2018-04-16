Неизвестный водитель сбил пешехода в Сормове и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который в минувшую субботу, 14 апреля, сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в Сормовском районе на улице Гаугеля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось около 7.30 утра. Установить личность водителя и марку его автомобиля стражам порядка пока не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются. Под колесами пострадал 29-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали многочисленные ссадины. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен.

Напомним, в Нижегородском районе автомобиль сбил велосипедиста.