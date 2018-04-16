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Неизвестный водитель сбил пешехода в Сормове и скрылся
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Неизвестный водитель сбил пешехода в Сормове и скрылся 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Полиция разыскивает водителя, который в минувшую субботу, 14 апреля, сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в Сормовском районе на улице Гаугеля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось около 7.30 утра. Установить личность водителя и марку его автомобиля стражам порядка пока не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются. Под колесами пострадал 29-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали многочисленные ссадины. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен.
Напомним, в Нижегородском районе автомобиль сбил велосипедиста.
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