Ещё
СК начал проверку случая гибели упавшего с балкона в Ставрополе ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК начал проверку случая гибели упавшего с балкона в Ставрополе ребенка 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 16 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели ребенка, который упал с балкона пятого этажа на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.
"По предварительным данным, вечером в воскресенье с балкона пятого этажа квартиры одного из высотных домов города Ставрополя упал шестилетний мальчик. Трагедия произошла, когда мать ребенка ненадолго отлучилась из дома, а отец находился на работе", — говорится в сообщении.
После падения мальчика доставили в реанимационное отделение больницы, где в этот же день, не приходя в сознание, он скончался от полученных травм, добавили в СК.
"Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий… опрашиваются соседи, родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК.
РИА Новости: последние новости
После ДТП под Вологдой открыли "горячую линию" Строители укладывают асфальтобетон на автодорожной арке моста в Крым В Вологодской области возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать136
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение