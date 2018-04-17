Следователи проводят проверку после смерти ребенка в Ставрополе

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после смерти шестилетнего ребенка, выпавшего из окна пятого этажа в Ставрополе, сообщает NewsTracker со ссылкой на региональное управление ведомства.

Инцидент произошел 15 апреля в Промышленном районе Ставрополя. Мальчик выпал из окна, когда его мать ненадолго отлучилась из дома. Ребенка госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался в реанимации.

«В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий», — следует из сообщения СКР.

Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.