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Следователи проводят проверку после смерти ребенка в Ставрополе
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Следователи проводят проверку после смерти ребенка в Ставрополе 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Следственный комитет России (СКР) начал проверку после смерти шестилетнего ребенка, выпавшего из окна пятого этажа в Ставрополе, сообщает NewsTracker со ссылкой на региональное управление ведомства.
Инцидент произошел 15 апреля в Промышленном районе Ставрополя. Мальчик выпал из окна, когда его мать ненадолго отлучилась из дома. Ребенка госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался в реанимации.
«В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий», — следует из сообщения СКР.
Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.
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