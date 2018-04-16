Пробка образовалась на Садовом кольце в Москве из‑за столкновения трех автомобилей

Из-за аварии на Садовом кольце образовалась крупная пробка, автомобили стоят от района станции метро «Павелецкая» до «Таганской».

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