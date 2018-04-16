Пробка образовалась на Садовом кольце в Москве из‑за столкновения трех автомобилей 

Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце в столице, что спровоцировало образование затора на дороге, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Три автомобиля черного цвета — BMW, Toyota и Volkswagen — попали в ДТП на внешней стороне Садового кольца. Авария произошла в районе дома 71, строение 2, на Земляном Валу. Один и автомобилей заблокировал правый ряд, два других — левый ряд. Движение автомобилей осуществляется только по среднему ряду в районе ДТП.
На месте аварии нет ни машин ГИБДД, ни карет скорой помощи.
Из-за аварии на Садовом кольце образовалась крупная пробка, автомобили стоят от района станции метро «Павелецкая» до «Таганской».