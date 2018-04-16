Ещё
Пробка образовалась на Садовом кольце в Москве из‑за столкновения трех автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробка образовалась на Садовом кольце в Москве из‑за столкновения трех автомобилей 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце в столице, что спровоцировало образование затора на дороге, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Три автомобиля черного цвета — BMW, Toyota и Volkswagen — попали в ДТП на внешней стороне Садового кольца. Авария произошла в районе дома 71, строение 2, на Земляном Валу. Один и автомобилей заблокировал правый ряд, два других — левый ряд. Движение автомобилей осуществляется только по среднему ряду в районе ДТП.
На месте аварии нет ни машин ГИБДД, ни карет скорой помощи.
Из-за аварии на Садовом кольце образовалась крупная пробка, автомобили стоят от района станции метро «Павелецкая» до «Таганской».
РИАМО: последние новости
Два человека погибли при столкновении автомобилей в Ногинском районе Шесть детей госпитализировали после ДТП с участием экскурсионного автобуса в Подмосковье Перед столкновением с автобусом на трассе А‑107 водитель ВАЗ выехал на встречку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать133
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Новинка от Skoda засветилась до премьеры
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение