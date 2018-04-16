Мертвецки пьяного автомобилиста выдала хаотичная езда

27-летний житель Шексны остался без прав за вождение в нетрезвом виде. За руль он сел настолько пьяным, что, открыв водительскую дверь, просто вывалился из салона на землю.

Нарушителя накануне в Шексне задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Во время патрулирования их внимание привлек ВАЗ-2112, который хаотично двигался по дороге. Потребовав водителя остановиться, правоохранители начали преследование и вызвали наряд ГИБДД . Нарушителя остановили в гаражах. Когда водитель открыл дверь, то выпал на землю — настолько сильно мужчина был пьян. Ответить на вопросы полицейских он также не смог.

Жителя Шексны передали сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его на медосвидетельствование. Теперь нарушитель останется без прав на 1,5-2 года и заплатит штраф до 30 тысяч рублей.