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Мертвецки пьяного автомобилиста выдала хаотичная езда
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Мертвецки пьяного автомобилиста выдала хаотичная езда 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
27-летний житель Шексны остался без прав за вождение в нетрезвом виде. За руль он сел настолько пьяным, что, открыв водительскую дверь, просто вывалился из салона на землю.
Нарушителя накануне в Шексне задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Во время патрулирования их внимание привлек ВАЗ-2112, который хаотично двигался по дороге. Потребовав водителя остановиться, правоохранители начали преследование и вызвали наряд ГИБДД. Нарушителя остановили в гаражах. Когда водитель открыл дверь, то выпал на землю — настолько сильно мужчина был пьян. Ответить на вопросы полицейских он также не смог.
Жителя Шексны передали сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его на медосвидетельствование. Теперь нарушитель останется без прав на 1,5-2 года и заплатит штраф до 30 тысяч рублей.
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