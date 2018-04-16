В Ангарске полицейские призывают велосипедистов к соблюдению правил дорожного движения 

Полиция Ангарска обеспокоена участившимися ДТП с участием велосипедистов.
Напомним, в минувшую пятницу, 13 апреля,
велосипедист на пересечении улиц Карла Маркса и 40 лет октября попал под колеса автобуса и погиб на месте. Буквально через день, в воскресенье,
15 апреля, 59-летний мужчина, управлявший велосипедом, также столкнулся с маршрутным автобусом. Инцидент произошел на улице Коминтерна, в районе
дома №2 8 микрорайона. Велосипедист, двигаясь по тротуару, столкнулся с другим велосипедистом и упал на проезжую часть, где задел проходящий
мимо автобус. К счастью, трагедии на этот раз удалось избежать. Мужчину
отвезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Полицейские Ангарска напоминают всем
участникам дорожного движения: велосипедист на проезжей части требует
к себе повышенного внимания со стороны водителей. Небольшое юркое
транспортное средство делает его малозаметным участником дорожного
движения. Поэтому, как сами владельцы двухколесного транспорта, так и водители автомобилей должны быть предельно внимательны на проезжей
части. Так же необходимо помнить, что велосипед почти не имеет никакой
защиты, а необходимой экипировкой велосипедисты чаще всего пренебрегают,
поэтому подобные ДТП нередко заканчиваются трагически