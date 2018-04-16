Ещё
В Ангарске полицейские призывают велосипедистов к соблюдению правил дорожного движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ангарске полицейские призывают велосипедистов к соблюдению правил дорожного движения 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Полиция Ангарска обеспокоена участившимися ДТП с участием велосипедистов.
Напомним, в минувшую пятницу, 13 апреля,
велосипедист на пересечении улиц Карла Маркса и 40 лет октября попал под  колеса автобуса и погиб на месте. Буквально через день, в воскресенье,
15 апреля, 59-летний мужчина, управлявший велосипедом, также столкнулся с  маршрутным автобусом. Инцидент произошел на улице Коминтерна, в районе
дома №2 8 микрорайона. Велосипедист, двигаясь по тротуару, столкнулся с  другим велосипедистом и упал на проезжую часть, где задел проходящий
мимо автобус. К счастью, трагедии на этот раз удалось избежать. Мужчину
отвезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Полицейские Ангарска напоминают всем
участникам дорожного движения: велосипедист на проезжей части требует
к себе повышенного внимания со стороны водителей. Небольшое юркое
транспортное средство делает его малозаметным участником дорожного
движения. Поэтому, как сами владельцы двухколесного транспорта, так и  водители автомобилей должны быть предельно внимательны на проезжей
части. Так же необходимо помнить, что велосипед почти не имеет никакой
защиты, а необходимой экипировкой велосипедисты чаще всего пренебрегают,
поэтому подобные ДТП нередко заканчиваются трагически
Хот: последние новости
В Иркутске инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности нетрезвого водителя В Бодайбо дорожные полицейские остановили несовершеннолетнего за рулем иномарки без госномеров Для ликвидации размывов на автодорогах Иркутской области работает дорожная техника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать136
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение