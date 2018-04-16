Mercedes-Benz А— класса цены в России

Компания Мерседес готовится к старту продаж в России автомобилей нового поколения серии А-класса.

Компактный автомобиль будет в продаже только в единственной комплектации с объемом бензинового двигателя 1,4 литра и будет иметь стоимость на уровне своих конкурентов автомобилей данного класса. Автомобиль самой дешевой комплектации «Comfort» будет иметь ценник начиная от 1720 тысяч рублей. Имеется информация на официальном сайте компании Мерседес, что авто будет оснащено мультимедийной системой и двумя цифровыми панелями, а вот система климат контроль будет под вопросом. Также сообщается, что автомобиль будет иметь 16-ти дюймовые штампованные диски.

Автомобиль в других комплектациях будет иметь ценник от 1890 тыс. рублей, у них будет возможность выбрать функции и требуемые характеристики по своим предпочтениям за исключением объема двигателя.