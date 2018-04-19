В Казани к ЧМ по футболу приобретут 210 новых автобусов

210 новых автобусов и 3 трамвайных вагона приобретут к чемпионату мира по футболу, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов

По его словам, на 46 улицах есть специальный полосы для общественного транспорта, а 1136 перекрестков оснащены адаптивной системой управления дорожного движения.

«Данная система позволяет обеспечивать приоритетный пропуск общественного транспорта на основных магистралях. Она будет применена и в период проведения матчей», — отметил Марат Хисамутдинов.

Дополнительно для удобства пассажиров на крупных остановках установлены 233 электронных табло, которые в режиме онлайн отображают время прибытия маршрута.

Всего за последние годы в столице Татарстана обновлено 140 автобусов, которые оборудованы двигателями экологического класса «Евро-5», 32 трамвая и 85 троллейбусов.