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В Казани к ЧМ по футболу приобретут 210 новых автобусов
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В Казани к ЧМ по футболу приобретут 210 новых автобусов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
210 новых автобусов и 3 трамвайных вагона приобретут к чемпионату мира по футболу, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.
По его словам, на 46 улицах есть специальный полосы для общественного транспорта, а 1136 перекрестков оснащены адаптивной системой управления дорожного движения.
«Данная система позволяет обеспечивать приоритетный пропуск общественного транспорта на основных магистралях. Она будет применена и в период проведения матчей», — отметил Марат Хисамутдинов.
Дополнительно для удобства пассажиров на крупных остановках установлены 233 электронных табло, которые в режиме онлайн отображают время прибытия маршрута.
Всего за последние годы в столице Татарстана обновлено 140 автобусов, которые оборудованы двигателями экологического класса «Евро-5», 32 трамвая и 85 троллейбусов.
Напомним, ранее прокуратура выявила ряд нарушений у красных автобусов. Так, некоторые автотранспортные предприятия отправляли на линию автобусы с неисправным рулевым управлением, внешними световыми приборами, дверями.
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