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В Сосновском под колесами «Жигулей» пострадал 17-летний мотоциклист
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В Сосновском под колесами «Жигулей» пострадал 17-летний мотоциклист 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
17-летний мотоциклист пострадал под колесами автомобиля «Жигули» в рабочем поселке Сосновское в минувшую субботу, 14 апреля. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, после оказания медицинской помощи врачи отпустили его. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в 14.20 на улице Крупской. По предварительным данным, 53-летний водитель «Жигулей» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял юноша. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет три года. Как уточнили в ГИБДД, пострадавший байкер ехал в мотошлеме. Возможно, это помогло сохранить ему жизнь и здоровье.
Напомним, в Пильне в ДТП пострадал 13-летний подросток на мопеде.
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