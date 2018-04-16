В Сосновском под колесами «Жигулей» пострадал 17-летний мотоциклист

17-летний мотоциклист пострадал под колесами автомобиля «Жигули» в рабочем поселке Сосновское в минувшую субботу, 14 апреля. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, после оказания медицинской помощи врачи отпустили его. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 14.20 на улице Крупской. По предварительным данным, 53-летний водитель «Жигулей» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял юноша. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет три года. Как уточнили в ГИБДД , пострадавший байкер ехал в мотошлеме. Возможно, это помогло сохранить ему жизнь и здоровье.

Напомним, в Пильне в ДТП пострадал 13-летний подросток на мопеде.