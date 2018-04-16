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В Гусь-Хрустальном районе иномарка вылетела в кювет: двое погибших
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В Гусь-Хрустальном районе иномарка вылетела в кювет: двое погибших 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, авария произошла в четверг, 12 апреля, около 8 утра. На трассе Мокрое — деревня Ильечево — деревня Будевиче водитель, находясь за рулем иномарки Volkswagen Passat, неправильно выбрал скоростной режим. В результате он потерял управление, и машина вылетел в кювет.
Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Автомобиль смяло, как консервную банку: от него практически ничего не осталось. Данные о втором пассажире уточняются.
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