Водитель «Мерседеса» устроил массовое ДТП в Ленинском районе 

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей случилось на Восточном проезде в Ленинском районе в минувшую субботу, 14 апреля. По предварительным данным, его спровоцировал 29-летний водитель «Мерседеса». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в начале седьмого вечера. Как уточнили в ГИБДД, водитель «Мерседеса» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилями «Хендай» и «Киа». Затем немецкая иномарка вылетела на встречку, где врезалась в «Рено». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет девять лет. В аварии пострадала 25-летняя женщина — водитель «Рено». Медицинская помощь ей была оказана на месте.
Напомним, в Уренском районе иномарка врезалась в «девятку»с пьяным водителем.