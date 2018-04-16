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Водитель «Мерседеса» устроил массовое ДТП в Ленинском районе
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Водитель «Мерседеса» устроил массовое ДТП в Ленинском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей случилось на Восточном проезде в Ленинском районе в минувшую субботу, 14 апреля. По предварительным данным, его спровоцировал 29-летний водитель «Мерседеса». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в начале седьмого вечера. Как уточнили в ГИБДД, водитель «Мерседеса» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилями «Хендай» и «Киа». Затем немецкая иномарка вылетела на встречку, где врезалась в «Рено». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет девять лет. В аварии пострадала 25-летняя женщина — водитель «Рено». Медицинская помощь ей была оказана на месте.
Напомним, в Уренском районе иномарка врезалась в «девятку»с пьяным водителем.
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