Двухлетний ребенок госпитализирован с места ДТП в Сочи

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Лазарева. Сообщение в дежурную часть полиции поступило в 13:35.

Mercedes под управлением 65-летнего краснодарца допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении Hyundai . Немецкая иномарка по неустановленным пока причинам выехала за пределы своей полосы.

За рулем Hyundai находился 30-летний житель Сочи. С ним в машине ехали пассажиры, среди которых 2-летний ребенок. Несовершеннолетний не был зафиксирован в специальном детском кресле.