Ещё
Двухлетний ребенок госпитализирован с места ДТП в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двухлетний ребенок госпитализирован с места ДТП в Сочи 

Новая Кубань 59 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Лазарева. Сообщение в дежурную часть полиции поступило в 13:35.
Mercedes под управлением 65-летнего краснодарца допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении Hyundai. Немецкая иномарка по неустановленным пока причинам выехала за пределы своей полосы.
За рулем Hyundai находился 30-летний житель Сочи. С ним в машине ехали пассажиры, среди которых 2-летний ребенок. Несовершеннолетний не был зафиксирован в специальном детском кресле.
В отделе по пропаганде ОГИБДД УВД по г. Сочи сообщили, что водитель и пассажиры Hyundai пострадали и доставлены в медицинское учреждение.
Новая Кубань: последние новости
Дмитрий Медведев рассказал, когда откроется Керченский мост Внимание, розыск: краснодарские лихачи устроили ночной дрифт на Северном мосту В пятницу, тринадцатого, свадебный кортеж перекрыл трассу в Сочи
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать146
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение