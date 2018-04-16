Женщина скончалась после коррекции груди в одной из московских клиник

Московские правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти пациентки одной из клиник пластической хирургии в центре столицы. Женщине скончалась после проведенной операции, сообщает « Московский комсомолец ».

По данным издания, 41-летняя уроженка Барнаула, а ныне гражданка Канады, Ольга приехала в Москву для проведения пластических процедур. Около трех недель назад женщина сделала ринопластику.

Затем на днях Ольге провели операцию по корректировке груди в клинике на Троицкой улице. После нее пациентке стало плохо. По предварительным данным, произошел анафилактический шок. Женщину госпитализировали в городскую больницу, однако 16 апреля она скончалась.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Назначены экспертизы.

Похожий случай произошел в Москве осенью прошлого года. После посещения косметологической клиники скончалась 46-летняя женщина. Пациентке проводили пилинг лица.

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