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Женщина скончалась после коррекции груди в одной из московских клиник
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Женщина скончалась после коррекции груди в одной из московских клиник 

Мир24 1 час назад
Московские правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти пациентки одной из клиник пластической хирургии в центре столицы. Женщине скончалась после проведенной операции, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, 41-летняя уроженка Барнаула, а ныне гражданка Канады, Ольга приехала в Москву для проведения пластических процедур. Около трех недель назад женщина сделала ринопластику.
Затем на днях Ольге провели операцию по корректировке груди в клинике на Троицкой улице. После нее пациентке стало плохо. По предварительным данным, произошел анафилактический шок. Женщину госпитализировали в городскую больницу, однако 16 апреля она скончалась.
По данному факту правоохранители проводят проверку. Назначены экспертизы.
Похожий случай произошел в Москве осенью прошлого года. После посещения косметологической клиники скончалась 46-летняя женщина. Пациентке проводили пилинг лица.
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