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Профпригодность автомобилистов будут проверять раз в 10 лет
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Профпригодность автомобилистов будут проверять раз в 10 лет 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Минтранс подготовил законопроект, который подразумевает проведение процедуры переаттестации для водителей-профессионалов раз в пять лет. Однако, чиновники решили, что это может повлечь за собой слишком большие материальные затраты, поэтому было решено проводить проверку на профпригодность раз в десять лет.
Если допустить переаттестацию раз в пять лет, то водители будут вынуждены тратить лишние шесть миллиардов рублей. Дополнительные издержки будут грозить и контролирующим органом, которые будут принимать экзамены и выдавать новые водительские права.
Представитель профсоюза водителей-профессионалов отметил, что реформа подготовки водителей нужна для того, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах. В настоящее время существует большой недобор профессиональных кадров, из-за чего водители вынуждены перерабатывать свой трудовой возраст.
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