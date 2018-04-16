Профпригодность автомобилистов будут проверять раз в 10 лет

Минтранс подготовил законопроект, который подразумевает проведение процедуры переаттестации для водителей-профессионалов раз в пять лет. Однако, чиновники решили, что это может повлечь за собой слишком большие материальные затраты, поэтому было решено проводить проверку на профпригодность раз в десять лет.

Если допустить переаттестацию раз в пять лет, то водители будут вынуждены тратить лишние шесть миллиардов рублей. Дополнительные издержки будут грозить и контролирующим органом, которые будут принимать экзамены и выдавать новые водительские права.

Представитель профсоюза водителей-профессионалов отметил, что реформа подготовки водителей нужна для того, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах. В настоящее время существует большой недобор профессиональных кадров, из-за чего водители вынуждены перерабатывать свой трудовой возраст.