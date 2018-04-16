Дом на колесах попал в серьезную аварию на Мурманском шоссе

На Мурманском шоссе произошла серьезная авария с участием дома на колесах, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент был зафиксирован днем 16 апреля на подъездах к городу.

По словам очевидцев, дорогу не поделили грузовик, мусоровоз и дом на колесах. В результате сильного столкновения одна фура улетела в кювет, другая врезалась в отбойник. Водитель КамАЗа погиб.

Авария затруднила движение по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга: на месте ДТП образовалась пробка протяженностью около 5 километров.

Водителям советуют выбирать другие маршруты.