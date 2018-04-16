Металлический ад: На Мурманском шоссе столкнулись две фуры и дом на колесах

ДТП на Мурманском шоссе перекрыло движение для крупных транспортных средств, легковушки протискиваются с трудом, сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По сообщениям водителей, фурами перегорожена часть шоссе на подъезде к Санкт-Петербургу.

Известно, что грузовик вытолкнул другой большегруз на встречную полосу. Есть погибший. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По уточненным данным, авария произошла около трёх часов дня 16 апреля на 16 километре трассы «Кола». Один КАМАЗ врезался в попутный грузовик той же марки.