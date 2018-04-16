Две женщины переходили дорогу в неположенном месте и попали под машину в Арзамасском районе

Две женщины 48 и 39 лет пострадали под колесами автомобиля в Арзамасском районе. Авария произошла в минувшую пятницу, 13 апреля, на 122 километре трассы нижний Новгород — Саратов. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По данным ГИБДД, в случившемся были виноваты сами пешеходы. Женщины переходили дорогу в неустановленном месте, хотя «зебра» была совсем рядом. В результате неосторожных пешеходов сбила «Лада-Приора». За рулем находился 26-летний водитель с шестилетним стажем.

Обе женщины получили переломы. Младшей из них потребовалась госпитализация. Вторая пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена.

Напомним, в рабочем поселке Сосновское под колесами «Жигулей» пострадал 17-летний мотоциклист.